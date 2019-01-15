Негода на Закарпатті: чи готові комунальники до боротьби зі стихією? [ Редактировать ]
На Закарпатті й далі вирує негода. Сніг - на дорогах, тротуарах, у горах. Кілька районів області залишилися без струму.
Різке погіршення погоди спричинило обриви електродротів. Наразі в області 24 населені пункти знеструмлені.
Через налипання мокрого снігу в Ужгороді падають дерева. Одне з них розтрощило машину. А от у Хусті снігового натиску не витримав павільйон на ринку.
Найбільше від негоди страждають водії. Через плюсову температуру сніг на дорогах перетворився на суцільну "кашу". Автівки ковзають і навіть на незначних підйомах котяться донизу. Буксують легковики, маршрутки та машини швидкої.
"Дуже, важко. Бо фактично ніхто нічого не прибирає. Техніки мало. Затори, обочини не прочищені, ні припаркувати "швидкої", важко", - говорить Назар Остапчук, водій швидкої допомоги.
Рятувальникам уже 18 разів доводилося витягати машини з узбіч. Комунальники не встигають прибирати сніг. Складно рухатися і пішоходам.
У високогірних районах сніговий покрив збільшився на 30 сантиметрів. Оголошено 3 ступінь лавинної небезпеки.
"Рятувальники Закарпатської області звертаються до туристів: перш ніж вирушати у туристичні походи, зареєструватися у рятувальному відділенні. Якщо ви вирішилися кататися на лижах чи сноубордах - робити це на визначених трасах", - наголосила Наталія Батир, речник ДСНС у Закарпатській області.
Ну, а енергетиків, шляховиків та комунальників уже перевели в стан підвищеної готовності. За прогнозами синоптиків, сніжитиме в області ще щонайменше три дні.
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