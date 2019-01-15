Через страйки у німецьких аеропортах скасовані півтисячі рейсів. Працівники служби безпеки восьми великих летовищ вимагають підвищення зарплати. Хочуть - по 20 євро за годину праці. Мітингувати обіцяють - допоки влада не почне перемови з профспілками.

Такі протести завдають великих збитків країні. Лише за цей місяць через анульовані рейси Німеччина втратила понад мільйон євро.