Через страйки у німецьких аеропортах скасували сотні авіарейсів [ Редактировать ]
Через страйки у німецьких аеропортах скасовані півтисячі рейсів. Працівники служби безпеки восьми великих летовищ вимагають підвищення зарплати. Хочуть - по 20 євро за годину праці. Мітингувати обіцяють - допоки влада не почне перемови з профспілками.
Такі протести завдають великих збитків країні. Лише за цей місяць через анульовані рейси Німеччина втратила понад мільйон євро.
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