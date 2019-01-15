У Фінляндії запрацювали курси з плавання русалок. Кілька разів на тиждень прихильники цих казкових водяних істот пірнають у басейні з кольоровими хвостами. Кому спала на думку така ідея та хто відвідує незвичайні заняття - знає Ольга Жидецька.

Надворі лютує сувора фінська зима, а в цьому басейні вирує справжня казка. Відвідувачі курсів - жінки та чоловіки - одягають барвисті хвости-плавці й пірнають у блакитну воду.

Авторка курсу - вихователь дитсадка - розповідає: усе почалося, коли випадково придбала в крамниці русалчиного хвоста.

"Здійснилася моя дитяча мрія. Малою я завжди хотіла бути русалонькою чи навіть дельфіном. Але стати русалкою виявилося легше, це як напівлюдина", - розповідає Майя Моттонен, професійна "русалка".

Дівчині неймовірно сподобалось, вона залучила до свого захоплення друзів. А вже ті порадили їй започаткувати курси. Тепер у "професійної русалки" від клієнтів немає відбою.

"Люди переважно думають, що це лише для дівчаток чи для жінок. Та я не згоден. Це для всіх. І для хлопців, і для дівчат - будь-якого віку та комплекції. Неважливо навіть, як давно ви навчилися плавати", - запевняє Маркус Парвіанен, відвідувач курсів.

"Спробувавши вперше, я була вражена. Відчула неймовірну силу у воді", - захоплюється Анніка Ігатсу, відвідувачка курсів.

І це не дивно, - каже головна фінська русалка. Позаяк таке плавання добре тренує м'язи спини та ніг. А ще - дарує незабутні позитивні емоції.