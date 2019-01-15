Национальный банк Украины с 17 января вводит в обращение монету номиналом 5 гривен к 100-летию Акта воссоединения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монета посвящена торжественному провозглашению акта об объединении Украинской Народной Республики и Западно-украинской Народной Республики 22 января 1919 года.

На аверсе монеты размещен малый государственный герб Украины, на реверсе - фрагмент текста Акта воссоединения.

Слева и справа от надписи размещены символы украинских земель: льва - Западной Украины (слева) и архангела Михаила - центральной Украины (справа), внизу надпись "100 лет Акта воссоединения".

Ранее мы писали о том, что Нацбанк выпустил новые монеты.