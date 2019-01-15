У Польщі телефоном погрожували президенту Дуді [ Редактировать ]
Польські поліцейські затримали чоловіка, який повідомив про імовірну смерть президента країни Анджея Дуди.
Житель Варшави зателефонував до центру сімейної допомоги і заявив: "Сьогодні помер Адамович, а завтра може померти Дуда". Затриманого наразі тримають під вартою.
Напередодні правоохоронці заарештували ще одного чоловіка. Той, через свою сторінку в Twitter погрожував мерам Познані та Вроцлава. 41-річного поляка звинуватили у розпалюванні ненависті.
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