Польські поліцейські затримали чоловіка, який повідомив про імовірну смерть президента країни Анджея Дуди.

Житель Варшави зателефонував до центру сімейної допомоги і заявив: "Сьогодні помер Адамович, а завтра може померти Дуда". Затриманого наразі тримають під вартою.

Напередодні правоохоронці заарештували ще одного чоловіка. Той, через свою сторінку в Twitter погрожував мерам Познані та Вроцлава. 41-річного поляка звинуватили у розпалюванні ненависті.