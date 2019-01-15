Китай провів на Місяці біологічний експеримент [ Редактировать ]
Місячна бавовна. Китайський місяцехід "Чан'є-4" - провів перший в історії людства біологічний експеримент на зворотному боці Місяця - про це повідомляє китайське космічне агентство.
На супутник Землі апарат доправив насіння бавовни. Попри умови низької гравітації та підвищеної радіації - воно проросло. Зонд переслав на Землю знімки - на них видно вже чималі паростки.
Окрім бавовни, "Чан'є-4" привіз із собою і дріжджовий грибок, але на ньому змін ще не виявили. Такий експеримент допоможе науковцям дізнатися більше про можливості вирощування рослин на Місяці.
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