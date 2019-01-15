Коммуналка в Украине: киевлянам приходят иски за долги [ Редактировать ]
В Киеве на жителей Деснянского района начали подавать иски в суд из-за накопившихся долгов по коммунальным услугам. Об этом сообщает Vgorode.ua со ссылкой на главу Деснянской райгосадминистрации Геннадия Заболотного.
По его данным, в общей сложности жители этого района задолжали уже более 20 млн гривен.
"Это фактически месячная плата всего района", - подчеркнул Заболотный.
Отмечается, что иски пока предъявлены только самым злостным должникам. Общая сумма исков на взыскание - 6 млн гривен.
"С долгами ведем претензионно-исковую работу. Сегодня на взыскании около 6 млн гривен. Работа ведется очень активно. Однако выселений из-за долгов нет", - отметил глава Деснянской РГА.
Ранее мы писали о том, что коммуналку в Украине будут платить по-новому.
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