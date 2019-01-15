Турецкая сторона создаст зону безопасности в Сирии по предложению президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает AFP.

По словам Эрдогана, после резонансных заявлений Трампа стороны провели продуктивные переговоры.

"Я верю, что мы пришли с Трампом к единому пониманию ситуации в Сирии. Он еще раз подтвердил намерение вывести войска и пожелание, чтобы зона безопасности была создана нами. Турция сделает все, что необходимо, чтобы решить эту проблему", - заявил Эрдоган.

Ранее мы писали о том, что Турция отложила военную операцию в Сирии.