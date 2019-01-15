Пожар в Киево-Печерской Лавре: поджигателя задержали [ Редактировать ]
Во вторник, 15 января, правоохранители столицы задержали подозреваемого в поджоге здания Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко на своей странице в Facebook.
"Поджог здания на территории Киево-Печерской лавры: подозреваемого задержали. Это - 24-летний мужчина без определенного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании", - говорится в сообщении.
Во время пожара никто не пострадал, однако огнем повреждено 400 квадратных метров площади.
По словам Крищенко, во время проведения осмотра места происшествия было установлено отсутствие каких-либо повреждений церковных ценностей.
Также установлено, что мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями.
Уголовное производство расследуется по части 2 статьи 194 УК. За поджог подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.
Смотрите также фото и видео с места событий.
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