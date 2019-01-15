Мужчина выиграл в лотерею благодаря бабушке [ Редактировать ]
Фото: из открытых источников
Житель американского штата Южная Каролина Коллин Гофф выиграл 150 тыс. долл. в лотерею, передает "УНН". Счастливчик учится на втором курсе Университета Южной Каролины. Гофф одержал лотерейную победу благодаря рождественскому подарку бабушки.
"На Рождество бабушка подарила мне и остальным своим внукам по два лотерейных билета. Один из этих билетов принес мне выигрыш в 150 тыс. долл.", - рассказал победитель.
Американец пока не знает, как потратит денежный приз. В прошлом году он перенес серьезную операцию.
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