Житель американского штата Южная Каролина Коллин Гофф выиграл 150 тыс. долл. в лотерею, передает "УНН". Счастливчик учится на втором курсе Университета Южной Каролины. Гофф одержал лотерейную победу благодаря рождественскому подарку бабушки.

"На Рождество бабушка подарила мне и остальным своим внукам по два лотерейных билета. Один из этих билетов принес мне выигрыш в 150 тыс. долл.", - рассказал победитель.

Американец пока не знает, как потратит денежный приз. В прошлом году он перенес серьезную операцию.

Ранее мать-одиночка выиграла 200 млн в лотерею.