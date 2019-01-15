Страйк у Німеччині вдарив по десяткам тисяч авіапасажирів [ Редактировать ]
Нельотна погода. У Німеччині знову страйки в аеропортах. Цього разу виходити на зміни - відмовилися працівники служб безпеки. Які в них вимоги і скільки пасажирів застрягли у залах очікування - Тетяна Логунова про все докладно.
Рейс до Нюрнберга скасовано. Так само, як і до Барселони, Хургади і Люксембурга. Роботу одного з найбільших аеропортів Німеччини у Франкфурті-на-Майні фактично весь день було паралізовано. На зміни не вийшли працівники служб безпеки, які перевіряють пасажирів та їхній багаж.
Летовище Франкфурта одне із восьми, де сьогодні страйкують. Крім нього, рейси - скасовували також у Гамбурзі, Бремені, Ганновері, Мюнхені, Лейпцигу, Ерфурті та Дрездені. За даними об'єднання німецьких аеропортів, страйк завдав клопоту щонайменше двомстам двадцяти тисячам пасажирів.
Страйкарі вимагають підвищення зарплати. Зараз вони отримують майже 18 євро за годину, а хочуть двадцять. Пасажири намагаються демонструвати розуміння.
"Так, я постраждала від страйку. Три години діставалася аеропорту, рейс скасували, і тепер я змушена повертатися назад. А завтра - все наново. Але я розумію людей, які протестують", - говорить Петра Форстер, пасажирка.
"Якщо люди отримують недостатньо і страйкують - це нормально. Звісно, шкода, що через ці протести мені доводиться змінювати свої плани, але що ж, таке життя", - говорить Бернхард Сміт, пасажир.
Сьогоднішний страйк попереджувальний. Наступного тижня мають відбутися переговори між представниками профспілок і роботодавцями. Якщо сторони не домовляться, співробітники служб безпеки - протестуватимуть знову.
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