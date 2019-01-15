Акцію на підтримку полонених моряків провели в Одесі біля російського консульства. Щоправда, не минулося без інцидентів.

Активісти намагалися облити паркан і ворота диппредставництва червоною фарбою. Після чого втрутилися правоохоронці. Зав'язалися сутички. У підсумку фарбою забруднилися і мітингарі, і поліцейські. Двох учасників акції затримали.