На Рівненщині з траси злетіла багатотонна фура [ Редактировать ]
Нерозчищеними залишаються дороги і на Рівненщині. Траса Рівне-Луцьк подекуди стала небезпечною через перемети. На відкритих ділянках снігом замітає так, що видимість дороги зменшується.
Шляховики посипали підйоми піском, але сильний вітер швидко здував його. Між селами Карпилівка та Бронники з траси злетіла багатотонна фура. Водій каже, що їхав не швидко, проте його понесло, і розвернуло в протилежному напрямку через зустрічну смугу.
"На горбі було переметено, слизько. Просто розвернуло мене. Самі бачите, де я опинився. Чекаю на трактора вже зранку. В МЧС дзвонив, то вони нічого не мають, нічим не допомогли", - говорить Богдан, водій фури.
по теме
Дороги Львова замітає снігом
Львівські дороги продовжує замітати снігом. Це аматорське відео зняв на телефон водій дорогою зі Львова поблизу міста Радехів. На кадрах видно абсолютно не почищену трасу. Навколо поля і жодних дерев вздовж шляху
Негода у Європі: на боротьбу зі снігом вийшли військові
Рекордні снігопади засипають Європу. Через хуртовини частково паралізований рух в Австрії та Німеччині, в горах - сходять смертоносні лавини. Від початку тижня через негоду загинуло вже 17 людей
Снігопади у Європі забрали життя 14 людей
Рекордні снігопади засипають Європу. Хуртовини паралізують рух транспорту в Австрії та Німеччині, в горах сходять лавини. Тривалі заметілі забрали життя вже 14 людей
У Норвегії лавина поховала під собою чотирьох лижників
Сильні снігопади та рекордні морози, які накрили Європу, вже забрали життя тринадцятьох людей. Про першу жертву похолодання - повідомили в Румунії: там замерз літній чоловік
Закарпаття засипало снігом (відео)
На Закарпатті через рясні снігопади кілька туристичних груп заблукали в горах. Є загиблі. Втім, негода не зупиняє екстремалів