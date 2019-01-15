Нерозчищеними залишаються дороги і на Рівненщині. Траса Рівне-Луцьк подекуди стала небезпечною через перемети. На відкритих ділянках снігом замітає так, що видимість дороги зменшується.

Шляховики посипали підйоми піском, але сильний вітер швидко здував його. Між селами Карпилівка та Бронники з траси злетіла багатотонна фура. Водій каже, що їхав не швидко, проте його понесло, і розвернуло в протилежному напрямку через зустрічну смугу.

"На горбі було переметено, слизько. Просто розвернуло мене. Самі бачите, де я опинився. Чекаю на трактора вже зранку. В МЧС дзвонив, то вони нічого не мають, нічим не допомогли", - говорить Богдан, водій фури.