Гороскоп на 16 января по картам Таро предсказывает многим знакам Зодиака удачливый день, который может принести вам весьма интересные и неожиданные новости. Однако некоторым все же придется преодолевать различные препятствия на пути к вершине, пишет "Обозреватель".

Овен - Колесо Фортуны

Овнам гороскоп на завтра предвещает новые приключения и неожиданные новости, которые сперва могут выбить из привычной жизненной колеи, но при этом они прольют свет на ближайшее будущее. Карты Таро советуют в среду стараться следовать своей судьбе и не торопить события, так как наступает светлая полоса в жизни. Но события должны следовать своим чередом, иначе вы можете спугнуть удачу. Колесо Фортуны - это всегда лотерея, а значит, день может "пощекотать" вам нервы и привнести в жизнь интригу. Но, тем не менее, во второй половине все прояснится и покажет, насколько судьба благосклонна к вам, а это значит, что вы можете смело рисковать и двигаться к своим целям.

Телец - Верховная Жрица

Карта, которая выпала Тельцам в раскладе на сегодня, обозначает покорность вселенной и спокойствие. Гороскоп на сегодня говорит о том, что вам не следует активно вмешиваться в ход событий, так как вы рискуете допустить серьезные ошибки. Возможно, речь идет об общении с близкими людьми, которых вы можете случайно обидеть по неосторожности. Карты советуют: подождите немного, и дела сами примут нужное вам направление. Если же вы все-таки решили вмешаться, необходимо ясно осознавать, для чего вы это делаете. Не принимайте поспешных решений и не "покупайте кота в мешке" - все должно быть ясно и прозрачно.

Близнецы - Повешенный

Карта Повешенный или Висельник символизирует свободу человека: от обязательств, от жизненного бремени, от переживаний и ненужных связей. Гороскоп на среду указывает на ограничения и запреты: возможно, сегодня вам придется немного приумерить свой пыл и чаще сдерживать эмоции. Жизненная ситуация постоянно меняется, и вы ничего не сможете с этим сделать. Пока ваши цели не достигнуты, потому что движение было остановлено обстоятельствами или собственными ошибками. Чтобы не зайти окончательно в тупик, вам необходимо избавиться от того, что мешает и тревожит. Не берите на себя слишком много и позвольте определенным людям частично вмешаться в жизнь - они явно не желают вам зла. И помните: свобода приходит тогда, когда мы возлагаем на себя те или иные обязательства.

Рак - Двойка Жезлов

Эта карта Таро из категории Жезлов дает возможность выяснить, насколько вы сами способны отвечать за свои поступки и принимать верные решения. Дело в том, что появление в раскладе Двойки Жезлов свидетельствует, что вы скоро предстанете перед важным выбором. От него вероятно, может зависеть огромный отрезок дальнейшей жизни, а приняв невыгодную сторону, вы можете погрязнуть в паутине ненужных интриг и страстей. Ликвидировать негативные последствия своих решений будет непросто, поэтому просто попытайтесь не делать никаких необдуманных поступков.

Лев - Рыцарь Жезлов

Гороскоп по картам Таро советует представителям этого знака быть более сдержанными и тактичными, так как происходящие вокруг события сулят вам сегодня излишнюю возбудимость. Рыцарь Жезлов символизирует жар души, проявляющийся в жажде к жизни, но сегодня он может как дать толчок к прямым действиям на пути к кардинальным переменам, так вероятно грозит зацепить негативную сторону карты - нетерпение, импульсивность и склонность к преувеличениям. Не берите ничего так близко к сердцу, не то есть возможность получить отрицательный заряд энергии. Зачастую ваша же нетерпимость и вспыльчивость мешают вам грамотно поступать в той или иной ситуации. Задумайтесь над тем, что вы делаете не так и о чем чаще всего жалеете. Тогда все встанет на своим места.

Дева - Четверка Кубков

Четверка Кубков предупреждает Дев о том, что день будет весьма полезным, однако в то же время и далеко не легким. Что-то заставит вас сегодня серьезно задуматься о назревающих в жизни проблемах. Обратите внимание на тот момент, что вы сами кузнец своего счастья и перестаньте слепо рассчитывать на чью-то мощную помощь. Гороскоп на среду говорит о том, что вам необходимо внутреннее уединение, можно даже сказать - одиночество. Вы слишком привязаны к тем, кто сильнее и мудрее вас в некоторых аспектах жизнедеятельности. Пора бы научиться действовать самостоятельно, полагаясь только на себя самого. И в среду - самое время для того, чтобы начать воплощать собственные инициативы.

Весы - Десятка Кубков

Эта карта выражает наивысшую гармонию и глубокую, благотворную любовь. Собственно, гороскоп на среду и предвещает Весам день, наполненный теплыми эмоциями и нежными чувствами. Возможно, случится то, что заставит вас посмотреть на жизнь под совершенно другим углом. При этом, скорее всего, предсказывания будут касаться личной стороны жизни. Любовь - то, что заставит вас двигаться дальше, и если вы ее еще не нашли, тогда, возможно, именно в этот день вторая половинка мелькнет в вашей судьбе.

Скорпион - Дама Денариев

Королева или Дама Денариев - образ женщины, которая добивается прежде всего общественного признания и уже затем - семейного благополучия. Это в некой мере отбросит тень влияния и на Скорпионов: вы будете слишком озабочены работой, и совершенно прекратите замечать личные проблемы. Однако, как пророчит гороскоп на завтра - это может оказаться правильным решением. Существует вероятность того, что ваши жертвы будут оценены, так как позволят всем увидеть, насколько важны вам поощрения и похвала.

Стрелец - Четверка Мечей

Эта карта символизирует заядлую борьбу за место под солнцем. Вам придется драться словесно и доказывать свою правоту для того, чтобы не пострадала собственная репутация. Возможно, виной всему - необдуманные и легкомысленные поступки, которые вы совершили ранее. Гороскоп по картам Таро рекомендует в этот день вам хорошенько обдумать каждый свой шаг и действовать очень осторожно, иначе можете пострадать от собственной резкости. Стрельцам в последнее время хочется отдохнуть от всего и всех, но о каком именно отдыхе речь, если вокруг столько незавершенных дел? Нужно напрячься, но все же, постарайтесь не загружать голову проблемами и заботами, которые сейчас не являются приоритетными. Определите для себя четкую траекторию движения и следуйте по указанному пути.

Козерог - Король Кубков

Карта Король Кубков олицетворяет ваше стремление к приобретению трансцендентного опыта, к освобождению от пут сознания и мистическому единению с вселенной, которая приготовила для вас яркий и незабываемый сюрприз. Cуществует вероятность, что ваша жизнь круто изменится, однако вам стоит приложить к этому определенные усилия.

Водолей - Четверка Жезлов

Четверка Жезлов никогда не бывает случайной или незаметной картой в раскладе. Водолеям предстоит сегодня переделать массу важной работы, которая даст старт для начала нового этапа в жизни. Эта карта является хранителем очень позитивной и мощной энергетики. Именно Четверка Жезлов выпадает в личном раскладе людям, которые готовы идти напролом ради своего счастья. На вашу улицу пришел праздник. Это могут быть различные значимые события как в личной жизни, так и на почве карьеры: помолвка, свадьба, новоселье, повышение или глобальные покупки.

Рыбы - Дама Жезлов

Карта символизирует доверие к себе, мир с самим собой и всецелую душевную гармонию. Вы открыты новому и легки на подъем. Возможно, даже проявите инициативу, которая найдет широкий отклик у окружения и будет высоко оценена руководящим звеном. Помните, даже самые авантюрные предложения могут оказаться весьма полезными и стоящими, поэтому - рискуйте, не бойтесь двигаться вперед и готовьтесь получить заслуженное вознаграждение.