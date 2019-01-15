Сергій Каплін розкритикував нові правила надання субсидій [ Редактировать ]
Тарифи на газ цілком реально знизити в чотири рази. На цьому наполягає Сергій Каплін. Нардеп запевняє, що його команда має покроковий план, як зробити ціну на вітчизняне паливо не більшою за дві з половиною тисячі гривень за тисячу кубів. Також Каплін невдоволений новими правилами надання субсидії, адже кількість отримувачів пільг - різко знизилася.
"Просто людям не віддають відповідні довідки, просто людям забороняють в рамках комісії відповідні заходи, відповідні санкції у продовження цього субсидійного, газового, тарифного геноциду, продовжується геноцид, пов'язаний із створенням окремих інституцій на базі міністерства соціальної політики, які тепер будуть наче патрульні, контролювати, скільки ж отримує копійок, підкреслюю, копійок, гривень нещасних кожен простий українець", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, лідер соціал-демократичної партії.
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