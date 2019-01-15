Повна енергонезалежність України - через п'ять років. Такі цілі ставить президент Петро Порошенко. Під час візиту на Волинь він заявив, що вже торік країні вдалося скоротити споживання газу до 10 мільярдів кубічних метрів. Це вдвічі менше, ніж у попередні роки.

"В 2017 році Україна спожила 14 млрд кубів імпортного газу, до цього споживала і 22 і 30, 14 це вже реально робота, яка була проведена. Моя мета за наступні роки Україну зробити енергонезалежною ми маємо свої потреби задовільняти своїм газом і треба припинити, щоб хтось крав цей газ і списував на державний борг", - говорить Петро Порошенко, президент України.