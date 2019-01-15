Знову під куполом, але не всі. Народні обранці повернулися після зимових канікул до парламенту. Принаймні, частина з них. Зала - напівпорожня. За що ж мають намір голосувати нардепи та що вдалося ухвалити сьогодні? Про це далі.

Перепочивши на новорічні свята нардепи знову повернулись до парламенту. Щоправда лише на чотири робочі дні, а далі в обранців офіційна відпустка - міжсесійна. А поки міксують засідання погоджувальної ради з роботою під куполом, - розбираються з порядком деним та роздають настанови

"У мене є заклик, що я кщо люди прийняли рішення, що вони йдуть на вибори - нехай офіційну відпустку оформлять - це буде чесно, і ідуть тоді у відпустку, а не роблять вигляд, що вони голосують", - говорить Ірина Геращенко, віце-спікер Верховної Ради України.

"На сьогодні в сесійній залі присутні понад 20 потенційних кандидатів в президенти, відповідно кожен буде корегувати свій порядок дений роботи у ВР під політичний порядок дений, і адаптовувати під свою політичнй програму мій прогноз - що будуть голосуватись ті законопроекти, які на 90% будуть обєднувати зал", - говорить Сергій Березенко, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

Поки що порядок дений, схоже, такий, що й справді може обєднати. До прикладу, у четвер є цілий блок питань, що стосуються статусу військовополонених. Єдине, що наразі видається спірним - це проект закону щодо зміни релігійними громадами своєї підпорядкованості.

"Ми не кажемо кому куди переходити, ми кажемо, що якщо хоче громада кудись перейти - як це має відбуватися, скількт за це рішення має проголосувати або висловитися, як це реєструється і так далі", - говорить Олексій Гончаренко, народний депутат, Блок петра Порошенка.

"Мене турбує норма, яка наразі ухвалена комітетом про те, що переход може відбуватись за згодою більше половини прихожан, ми вважаєм, що така норма мала б містити хоча б 2/3, це буде виражати більшість а половина може бути, на жаль, може бути використана для рейдерства, що не є добре, чим менше буде держави в цьому - тим краще, дежава має зробити одне - забезпечити безпеку мірян усіх громад без вийнятку", - говорить Роман Семенуха, народний депутат, "Самопоміч".

"Не може парламент втручатись у справи церкви, держава відділена від церкви по Конституції, і якщо ми не хочемо втручання політики - це треба припинити, політики можуть ходити до церкви як прості миряни - помолився і пішов собі, А якщо політики робиться на тому, що дапвайте переіменуємо церкви,ця добра - ця погана -то чекай біди. Те, що це питання використовується діюячим президентом як елемент передвиборчої кампанії - це ганьба, це неправильно, і це крок до релігіозного конфлікту, ми будемо проти", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За Життя".

Втім, зараз законопроект на стадії розгляду у профільному комітеті, і остаточної версії документу ще немає. А між тим нардепи не забувають і про свої політичні вимоги, які знову можуть перерости в ультиматуми та відмову за будь-що голосувати.

"Ось свіжий звіт МВФ по Україні - ми його уважно вивчили, тут 11 сторінок із додатками це фактично пакт про зовнішнє управління українською економікою, чіткий план, як не дати україні фінансово впасти і не дати шансу економічно піднятись при цьому підписавши цей меморандум Україна зобовязується ще підняти ціни на газ, з першого травня на 20%", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, Радикальна партія.

"Фракція Батьківщина разом з іншими фракціями зареєструвала проект постанови, який скасовує встановлену урядом ціну на газ, яка формує цей величезний тариф, не співмірний з тарифом, який можуть виплачувати в нинішніх умовах наші громадяни, ми вимагаєм від керівництва парламенту негайно поставити цю постанову", - говорить Сергій Євтушок, народний депутат, "Батьківщина".

Проте вимоги поставити на розгляд тарифні постанови поки в парламенті ігноруються. Натомість сьогодні нардепи голосували за ряд соціальних законопроектів, як-то відпстка для усиновлювачів. Проте документи ухвалені лише у першому читанні.