Мерам Польщі погрожували вбивством [ Редактировать ]
Хвиля арештів у Польщі. Там затримують людей, які закликали до нових убивств після замаху на мера Гданська Павла Адамовича. Один із них заявляв про ймовірну смерть президента Анджея Дуди.
Інший погрожував мерам Познані та Вроцлава. Небезпечні повідомлення отримав і міський голова Ольштина. Нагадаю, на мера Гданська в неділю під час концерту накинувся психічно хворий чоловік.
Від поранення в серце - Адамович помер у лікарні.
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