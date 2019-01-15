Контролювати виборчий процес в Україні відтепер будуть не лише правоохоронці, але й громадські активісти. Організація "Стоп Корупції" презентувала власну ініціативу "стоп політичній корупції".

В рамках програми планують стежити за процесом голосування та виборчими дільницями по всій Україні. Участь в ініціативі беруть не лише громадські діячі, але й юристи та журналісти.

"Вы можете участвовать также. Это необязательно организация. Если просто обыкновенные граждане, которые хотят что-то поменять в нашей стране. Чтобы наша страна наконец-то стала независимой", - говорить Катерина Коба, голова громадської організації "Патріотичний Рух України".

"Ми плануємо найближчим часом створити прес-центр де будемо регулярно повідомляти про ті порушення під час виборчої кампанії, які нажаль будуть відбуватися. Кожен охочий може відправити адміністратору сайту, і потім ця інформація буде розповсюджена, або фотографії, або відеоматеріали, які тим, чи іншим шляхом повідомляють про певні порушення. Ми також зараз будемо долучати юристів на волонтерських засадах і я вам скажу серед поважних професійних юристів багато охочих, які готові до цього долучитися для того, щоб створити так гарячу лінію, щоб кожен охочий міг подзвонити, міг проконсультуватися", - говорить Роман Бочкала, координатор громадської організації "Стоп Корупції".