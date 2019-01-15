Умерла легендарная актриса Бродвея [ Редактировать ]
В США умерла легендарная бродвейская актриса и певица Кэрол Чэннинг. Звезда Бродвея скончалась на 98 году жизни, пишет The Washington Post.
За свою продолжительную карьеру она была удостоена трех премий Тони, Золотого глобуса, а также номинировалась на Оскар. Чэннинг умерла от естественных причин, находясь на своем ранчо Мираж в Калифорнии.
Наибольшую известность Ченнинг принесли роль Лорелей Ли в бродвейской постановке Джентльмены предпочитают блондинок. В ней она также исполнила знаменитую композицию Diamonds Are a Girl’s Best Friend.
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