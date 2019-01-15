Парламент Британии отказался одобрять соглашение по Brexit между правительством Терезы Мэй и Евросоюзом Против проголосовали 432 депутата, за - только 202, передает ВВС.

Мэй должна в ближайшее время сделать заявление, которое может немного развеять плотный туман, скрывающий будущее Британии и ее отношений с ЕС.

Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал сегодняшнее поражение Мэй "катастрофическим" и вынес на обсуждение вотум недоверия. Если правительство проиграет и его, Мэй уйдет в отставку. Провал действительно не имеет прецедентов - до сих пор историческим считалось поражение почти вековой давности, в 1924 году, когда разница голосов была 166 против правительства. Мэй проиграла с разницей в 230.

Ранее британское правительство утвердило условия Brexit.