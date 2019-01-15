План Терезы Мэй по Brexit провалился [ Редактировать ]
Парламент Британии отказался одобрять соглашение по Brexit между правительством Терезы Мэй и Евросоюзом Против проголосовали 432 депутата, за - только 202, передает ВВС.
Мэй должна в ближайшее время сделать заявление, которое может немного развеять плотный туман, скрывающий будущее Британии и ее отношений с ЕС.
Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал сегодняшнее поражение Мэй "катастрофическим" и вынес на обсуждение вотум недоверия. Если правительство проиграет и его, Мэй уйдет в отставку. Провал действительно не имеет прецедентов - до сих пор историческим считалось поражение почти вековой давности, в 1924 году, когда разница голосов была 166 против правительства. Мэй проиграла с разницей в 230.
по теме
У Британії оприлюднили дату повторного Брекзиту
Що ближче дата голосування, то активніше країна готується до жорсткого сценарію виходу з ЄС - чи вдасться Терезі Мей здобути прихильність депутатів?
Тереза Мей закликала підтримати Брекзит
Тереза Мей звернулася до парламенту із закликом підтримати Брекзит
Brexit: у Британії відбудеться голосування щодо угоди
На грані фолу. Брекзит завис на волосині. Від завтрашнього голосування в парламенті - залежить, як розвиватимуться події далі і чи відбудеться вихід Британії з ЄС взагалі
Политик перенесла роды ради голосования в парламенте
Депутат шокировала общественность своим поступком, однако сама политик уверена, что поступила правильно
В США разочарованы переговорами с Россией
Глава делегации США замгоссекретаря Андреа Томпсон назвала разочаровывающей встречу с представителями МИД России