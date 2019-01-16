Что приготовить на завтрак: рецепты блюд, которые поднимут настроение [ Редактировать ]
В бешеном ритме современной жизни не стоит забывать о самом главном этапе дня - завтраке! Заряжаясь с самого утра полезными веществами и энергией даст возможность сделать в два раза больше дел! А еще, хорошее настроение на целый день гарантировано. Приятного аппетита :).
Смузи из авокадо
Ингредиенты:
- Авокадо - 1 шт.
- Банан - ½ шт.
- Молоко - 230 мл
Способ приготовления:
Очистите авокадо и банан. Смешайте в блендере все ингредиенты. Перелейте в красивый бокал и украсьте долькой лимона.
Сырники в духовке
Ингредиенты:
- Творог - 200 г
- Яйца - 2 шт.
- Мука (рисовая) - 3 ст. л.
- Мед (или кокосовый сахар) - 2 ч. л.
- Масло (кокосовое) - 2 ч. л.
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Соль - 1 щепотка
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 200 градусов.
В большой миске смешайте яйца с творогом, кокосовым маслом и медом (или кокосовым сахаром). Хорошо разомните все вилкой.
Добавьте просеянную рисовую муку, разрыхлитель и щепотку соли. Хорошо размешайте, чтобы получилась однородная масса. Сформируйте небольшие шарики, обваляйте их в рисовой муке и положите на силиконовый коврик (можно заменить пергаментом). Придайте шарикам форму сырников и выпекайте 10 минут.
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