В бешеном ритме современной жизни не стоит забывать о самом главном этапе дня - завтраке! Заряжаясь с самого утра полезными веществами и энергией даст возможность сделать в два раза больше дел! А еще, хорошее настроение на целый день гарантировано. Приятного аппетита :).

Смузи из авокадо

Ингредиенты:

Авокадо - 1 шт.

Банан - ½ шт.

Молоко - 230 мл

Способ приготовления:

Очистите авокадо и банан. Смешайте в блендере все ингредиенты. Перелейте в красивый бокал и украсьте долькой лимона.

Сырники в духовке



Ингредиенты:

Творог - 200 г

Яйца - 2 шт.

Мука (рисовая) - 3 ст. л.

Мед (или кокосовый сахар) - 2 ч. л.

Масло (кокосовое) - 2 ч. л.

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Соль - 1 щепотка

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 градусов.

В большой миске смешайте яйца с творогом, кокосовым маслом и медом (или кокосовым сахаром). Хорошо разомните все вилкой.

Добавьте просеянную рисовую муку, разрыхлитель и щепотку соли. Хорошо размешайте, чтобы получилась однородная масса. Сформируйте небольшие шарики, обваляйте их в рисовой муке и положите на силиконовый коврик (можно заменить пергаментом). Придайте шарикам форму сырников и выпекайте 10 минут.

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