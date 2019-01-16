Двадцятьох українських моряків залишили під вартою майже до кінця квітня. Таке рішення напередодні ухвалив Лефортовський суд Москви. Ще 4 бранцям суд обиратиме запобіжний захід сьогодні. Захист українських моряків планує оскаржувати цю ухвалу в Європейському суді з прав людини.

Судді заявили про закритий процес і попросили всіх - вийти із зали засідання. Клопотання захисту змінити підсудність на військовий суд відхилили. Полоненим морякам не дозволили покинути клітку і зайняти місце поруч з адвокатами. Посилаючись на Женевську конвецію, моряки відмовилися свідчити.

"Российские власти не хотят, чтобы позиция защиты о том, что украинские моряки являются военнопленными, что российские власти последовательно нарушают Третью Женевскую конвенцию, звучала открыто. Это своего рода политический страх перед правдой", - говорить Микола Полозов, адвокат.

Підтримати полонених до Росії приїхали родичі та європейські дипломати. Небайдужі під стінами суду влаштували поодинокі пікети. Рідним все ж вдалося поспілкуватися з моряками особисто, коли суддя пішла до нарадчої кімнати. До суду, разом з родичами військових, прибула й український омбудсмен Людмила Денісова.

"Це судилище над нашими військовополоненими моряками. Вже всі вказікви отримані судом, який прийме таке рішення, яке потрібно прийняти для пана президента, щоб він посилював свою справу в цьому питанні. Для того, щоб все ж таки докази мати, що наші військовополонені моряки - це звичайні злочинці, які порушили кордони Російської Федерації", - говорить Людмила Денісова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

"Ми розраховуємо саме на міжнародний тиск. Я не юрист, не хочу оцінювати, але досвід показує, що жоден з українських і політв'язнів, і хлопців, які утримуються на території Російської Федерації, за рішенням суду додому не попав", - говорить Андрій Урсол, заступник командувача військово-морських сил України, капітан першого рангу.

Як повідомлялося раніше, наприкінці листопада російські військові незаконно захопили три українських судна та екіпажі поблизу Керченської протоки. Усі 24 моряки визнали себе військовополоненими.