Винайшов велосипед - зробив бізнес. Підприємець з угандійської столиці КампАли продає бамбукові рами для старих велобайків.

Каже: дерев'яні деталі значно дешевші та надійніші за інші замінники. І завдяки чудовій амортизації - бездоганні на бездоріжжі.

Чоловік виготовляє бамбукові велосипеди на замовлення, і продає не лише в Африці, а й у США та Європі.