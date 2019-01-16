Підприємець з Уганди продає бамбукові рами для старих велобайків [ Редактировать ]
Винайшов велосипед - зробив бізнес. Підприємець з угандійської столиці КампАли продає бамбукові рами для старих велобайків.
Каже: дерев'яні деталі значно дешевші та надійніші за інші замінники. І завдяки чудовій амортизації - бездоганні на бездоріжжі.
Чоловік виготовляє бамбукові велосипеди на замовлення, і продає не лише в Африці, а й у США та Європі.
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