Житель Таїланду підкорює соцмережі своїм домашнім улюбленцем [ Редактировать ]
Житель Таїланду підкорює соцмережі своїм домашнім улюбленцем. Вдома у 26-річного біолога живе гігантська сколопендра.
Чоловік дозволяє велетенській багатоніжці повзати по собі і навіть годує з рук. Проте іншим заводити такого друга не радить - сколопендри боляче кусаються, і їхня отрута може паралізувати невелику тварину.
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