У Південній Африці виготовляють пиво зі смаком конопель [ Редактировать ]
У Південній Африці новинка на ринку алкогольних напоїв - пиво зі смаком конопель. Нещодавно в країні офіційно дозволили вживати марихуану.
Розширенням свобод вирішили скористатися броварі: замість хмелю в пиво почали додавати коноплі. Ідея викликала значний інтерес у інвесторів, тож продукт уже шукає своїх шанувальниках у барах і крамницях країни.
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