У Південній Африці новинка на ринку алкогольних напоїв - пиво зі смаком конопель. Нещодавно в країні офіційно дозволили вживати марихуану.

Розширенням свобод вирішили скористатися броварі: замість хмелю в пиво почали додавати коноплі. Ідея викликала значний інтерес у інвесторів, тож продукт уже шукає своїх шанувальниках у барах і крамницях країни.