В Украине отменили льготы на электричество [ Редактировать ]
Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг приняла решение отменила ночной тариф на электроэнергию для юридических лиц. Решение НКРЭКУ действует с 1 января. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.
В НКРЭКУ уточняют - такие действия являются необходимой мерой для запуска рынка электроэнергии с целью выравнивания тарифов.
"Отмена постановления НКРЭКУ "О тарифах, дифференцированных по периодам времени" для юрлиц позволит обеспечить уменьшение перекрестного субсидирования между различными категориями потребителей на 3,5 млрд гривен", - отметили в Нацкомиссии.
"Ночные тарифы" для населения пока действительны.
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