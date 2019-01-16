Британский полицейский Ник Бейли, который пострадал от воздействия ядовитого вещества "Новичок" в Солсбери вместе с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, вернулся к работе. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Как рассказал комиссар полиции графства Уилтшир Ангус Макферсон, пострадавший полицейский сейчас чувствует себя хорошо.

"Он выздоравливает, но, я думаю, что ментальное выздоровление будет происходить дольше", - отметил комиссар.

Кроме того, по данным газеты, Скрипали сейчас, как и раньше, живут на юге Англии, где остаются под наблюдением медиков и охраной спецслужб. При этом их свободу никто не ограничивает и о полной изоляции речи не идет.

Напомним, в начале марта 2018 года в Великобритании отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Из-за покушения пострадали десятки людей.

Полиция потратила около 7,5 миллиона фунтов на расследование и восстановила хронологию событий.