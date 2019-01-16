Великобритания готовится отложить Brexit - СМИ [ Редактировать ]
Парламент Великобритании готовит законопроект об отсрочке выхода из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что в Лейбористской партии накануне заявили о большой вероятности того, что Лондону придется просить ЕС отложить дату Brexit.
По данным Reuters, вечером во вторник министры британского правительства сообщили лидерам деловых кругов о том, что законодатели готовят ходатайство об отсрочке введения статьи 50, которая регламентирует выход из ЕС, в действие.
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