В Ленинградской области России произошел взрыв на химическом заводе "Полипласт" в Кингесеппе. По неподтвержденным данным, пострадали двое или трое людей.

Российские массмедиа, ссылаясь на слова очевидцев, сообщают, что от сильного взрыва "в квартирах слегка качнулись стены". Также сообщается, что в зданиях, находящихся на расстоянии километра от эпицентра взрыва, были выбиты стекла.

По одной из версий, взрыву предшествовал пожар, начавшийся в цехе сухого смешивания. Работники цеха успели покинуть помещение еще до взрыва.

Ранее мы писали о том, что число жертв взрыва жилого дома в России возросло.