Миссия невыполнима: парень не смог набрать номер на старом телефоне [ Редактировать ]
Быстрое развитие мобильных телефонов, а потом и смартфонов, привело к тому, что подросло поколение, абсолютно не понимающее принципов работы дисковых аппаратов. Яркий пример того, как можно намучиться с телефоном старого образца, запечатлен на видео.
Комментаторы, потешаясь над незадачливым "телефонистом", одновременно признают, что дисковые аппараты действительно безнадежно устарели.
"Не пойму, а с чего он должен знать как пользоваться этим архаизмом? Ничего зазорного тут нет";
"Вот и выросло то поколение, которое не знает как этим пользоваться. Ощутил себя стариком";
"А ведь были телефонные аппараты и с буковками) И даже такие, где вообще не было никаких номеров, а только крутили ручку и просили телефонистку соединить с требующемся оппонентом", - ностальгируют пользователи соцсетей.
Ранее мы публиковали видео, где девушку исключили из университета за объятия.
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