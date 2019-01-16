Быстрое развитие мобильных телефонов, а потом и смартфонов, привело к тому, что подросло поколение, абсолютно не понимающее принципов работы дисковых аппаратов. Яркий пример того, как можно намучиться с телефоном старого образца, запечатлен на видео.

Комментаторы, потешаясь над незадачливым "телефонистом", одновременно признают, что дисковые аппараты действительно безнадежно устарели.

"Не пойму, а с чего он должен знать как пользоваться этим архаизмом? Ничего зазорного тут нет";

"Вот и выросло то поколение, которое не знает как этим пользоваться. Ощутил себя стариком";

"А ведь были телефонные аппараты и с буковками) И даже такие, где вообще не было никаких номеров, а только крутили ручку и просили телефонистку соединить с требующемся оппонентом", - ностальгируют пользователи соцсетей.

Ранее мы публиковали видео, где девушку исключили из университета за объятия.