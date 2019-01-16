Порошенко обговорив ситуацію на Азові з очільниками МЗС Європи [ Редактировать ]
Звільнення українських моряків та ситуацію на Азові обговорив Петро Порошенко з міністрами закордонних справ Естонії, Литви та Польщі.
Дипломати наголосили: на Росію треба посилити міжнародний тиск, щоб вона припинила агресивні дії в акваторії Азовського та Чорного морів.
Президент подякував керівникам зовнішньо-політичних відомств країн-союзників за підтримку України, а також проінформував про ситуацію на Донбасі, та як Москва постійно порушує Мінські домовленості.
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