Дипломати наголосили: на Росію треба посилити міжнародний тиск

Звільнення українських моряків та ситуацію на Азові обговорив Петро Порошенко з міністрами закордонних справ Естонії, Литви та Польщі.

Дипломати наголосили: на Росію треба посилити міжнародний тиск, щоб вона припинила агресивні дії в акваторії Азовського та Чорного морів.

Президент подякував керівникам зовнішньо-політичних відомств країн-союзників за підтримку України, а також проінформував про ситуацію на Донбасі, та як Москва постійно порушує Мінські домовленості.