Приватизация в Украине: Кабмин расширил перечень объектов [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины расширил перечень объектов большой приватизации. Соответствующие документы есть в распоряжении "РБК-Украина".
Согласно правительственным документам, из перечня объектов большой приватизации исключили "Завод алюминиевой фольги", "Аграрный фонд", Запорожский титано-магниевый комбинат, "Турбоатом", Херсонскую, Днепровскую и Северодонецкую ТЭЦ, а также Криворожскую теплоцентраль. В то же время в список объектов большой приватизации включили 16 объектов.
Таким образом, перечень объектов большой приватизации выглядит следующим образом:
Энергетическая отрасль:
- ПАО "Центрэнерго";
- ОАО "Тернопольоблэнерго";
- ПАО "Запорожьеоблэнерго";
- АО "Харьковоблэнерго";
- АО "Николаевоблэнерго";
- АО "Хмельницкоблэнерго".
Добывающая промышленность:
- АО "Объединенная горно-химическая компания";
- ГП "Угольная компания "Краснолиманская".
Машино - и приборостроение:
- ПАО "Азовмаш";
- ГП "Завод "Электротяжмаш".
Химическая промышленность:
- ПАО "Сумыхимпром";
- ПАО "Одесский припортовый завод".
Перерабатывающая промышленность:
- АО "Ориана".
Здравоохранение, культура и спорт:
- ЧАО "Президент-Отель";
- ЧАО "Индар".
Сельскохозяйственная отрасль:
- ПАО "Национальная акционерная компания "Украгролизинг".
Ранее в Кабмине назвали новые сроки старта приватизации в Украине.
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