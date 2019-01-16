Кабинет министров Украины расширил перечень объектов большой приватизации. Соответствующие документы есть в распоряжении "РБК-Украина".

Согласно правительственным документам, из перечня объектов большой приватизации исключили "Завод алюминиевой фольги", "Аграрный фонд", Запорожский титано-магниевый комбинат, "Турбоатом", Херсонскую, Днепровскую и Северодонецкую ТЭЦ, а также Криворожскую теплоцентраль. В то же время в список объектов большой приватизации включили 16 объектов.

Таким образом, перечень объектов большой приватизации выглядит следующим образом:

Энергетическая отрасль:

ПАО "Центрэнерго";

ОАО "Тернопольоблэнерго";

ПАО "Запорожьеоблэнерго";

АО "Харьковоблэнерго";

АО "Николаевоблэнерго";

АО "Хмельницкоблэнерго".

Добывающая промышленность:

АО "Объединенная горно-химическая компания";

ГП "Угольная компания "Краснолиманская".

Машино - и приборостроение:

ПАО "Азовмаш";

ГП "Завод "Электротяжмаш".

Химическая промышленность:

ПАО "Сумыхимпром";

ПАО "Одесский припортовый завод".

Перерабатывающая промышленность:

АО "Ориана".

Здравоохранение, культура и спорт:

ЧАО "Президент-Отель";

ЧАО "Индар".

Сельскохозяйственная отрасль:

ПАО "Национальная акционерная компания "Украгролизинг".

Ранее в Кабмине назвали новые сроки старта приватизации в Украине.