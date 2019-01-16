Украина получит техническую помощь от Китая. Так, стране будет предоставлено современное медицинское оборудование. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Еще в мае 2016 года украинская сторона направила на рассмотрение правительства Китая запрос от Минздрава о безвозмездной помощи в виде медицинского оборудования. В конце того же года Пекин сообщил о возможности реализации этого проекта. В течение двух лет стороны готовили соответствующее соглашение.

Украина получит 230 единиц современного медицинского оборудования для больниц Херсонской, Ивано-Франковской, Винницкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

В перечень оборудования вошли томографы, линейные ускорители, мультифункциональные мониторы, рентгеновское оборудование, системы сердечной/интервенционной ангиографии, микроскопы и другое.

Ранее мы писали о том, что НАТО предоставит Украине новейшее оборудование.