Китай даст Украине оборудование для больниц [ Редактировать ]
Украина получит техническую помощь от Китая. Так, стране будет предоставлено современное медицинское оборудование. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Еще в мае 2016 года украинская сторона направила на рассмотрение правительства Китая запрос от Минздрава о безвозмездной помощи в виде медицинского оборудования. В конце того же года Пекин сообщил о возможности реализации этого проекта. В течение двух лет стороны готовили соответствующее соглашение.
Украина получит 230 единиц современного медицинского оборудования для больниц Херсонской, Ивано-Франковской, Винницкой, Запорожской и Днепропетровской областей.
В перечень оборудования вошли томографы, линейные ускорители, мультифункциональные мониторы, рентгеновское оборудование, системы сердечной/интервенционной ангиографии, микроскопы и другое.
Ранее мы писали о том, что НАТО предоставит Украине новейшее оборудование.
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