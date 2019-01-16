Синоптики сделали шокирующее заявление о погоде [ Редактировать ]
По данным синоптиков в 2018 году глобальные температуры в мире поднялась более чем на 1 °C выше, чем в доиндустриальную эпоху. Об этом сообщает издание "Бизнес.медиа".
"В 2018 году были достигнуты более чем на 1 °C более высокие температуры, чем в доиндустриальной эпохе. Европа была теплее, чем в среднем за все месяцы прошлого года, но уже в феврале", - сообщают аналитики компании Copernicus Climate Change Service.
В некоторых частях России и Центральной Азии, а также на северо-востоке Северной Америки, общая температура воздуха была ниже среднегодовой по итогам 2018 года.
В мире экстремальные погодные условия стали причиной глобальных разрушений и массовой гибели людей.
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