По данным синоптиков в 2018 году глобальные температуры в мире поднялась более чем на 1 °C выше, чем в доиндустриальную эпоху. Об этом сообщает издание "Бизнес.медиа".

"В 2018 году были достигнуты более чем на 1 °C более высокие температуры, чем в доиндустриальной эпохе. Европа была теплее, чем в среднем за все месяцы прошлого года, но уже в феврале", - сообщают аналитики компании Copernicus Climate Change Service.

В некоторых частях России и Центральной Азии, а также на северо-востоке Северной Америки, общая температура воздуха была ниже среднегодовой по итогам 2018 года.

В мире экстремальные погодные условия стали причиной глобальных разрушений и массовой гибели людей.

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