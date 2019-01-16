Под Одессой водитель сбил детей и повесился [ Редактировать ]
В Одесской области мужчина сбил двух детей, после чего совершил самоубийство. Инцидент произошел на одной из улиц в селе Боково Любашевского района, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Отмечается, что водитель ГАЗ-24 на скользком неосвещенном участке дороге сбил двух девочек 13 и 5 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. После наезда водитель скрылся, оставив на месте происшествия автомобиль.
В среду утром, 16 января, родственники мужчины, который попал в ДТП, обнаружили его повешенным. Установлено, что погибший - 46-летний житель этого же села. По словам родственников, он рассказал им о наезде на детей и желании покончить жизнь самоубийством. По данному факту возбуждено два уголовных дела: по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286) и умышленное убийство с пометкой "самоубийство" (ч.1 ст.115 УК Украины). Проводится расследование.
К сожалению, люди гибнут в ДТП каждый день. Ранее под Харьковом произошло смертельное ДТП.
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