В Одесской области мужчина сбил двух детей, после чего совершил самоубийство. Инцидент произошел на одной из улиц в селе Боково Любашевского района, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что водитель ГАЗ-24 на скользком неосвещенном участке дороге сбил двух девочек 13 и 5 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. После наезда водитель скрылся, оставив на месте происшествия автомобиль.

В среду утром, 16 января, родственники мужчины, который попал в ДТП, обнаружили его повешенным. Установлено, что погибший - 46-летний житель этого же села. По словам родственников, он рассказал им о наезде на детей и желании покончить жизнь самоубийством. По данному факту возбуждено два уголовных дела: по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286) и умышленное убийство с пометкой "самоубийство" (ч.1 ст.115 УК Украины). Проводится расследование.

К сожалению, люди гибнут в ДТП каждый день. Ранее под Харьковом произошло смертельное ДТП.