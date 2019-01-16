В Евросоюзе ждут новых предложений от Терезы Мэй после того, как ее план по Brexit не поддержал британский парламент. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в эфире телеканал N-TV.

"Полагаем, что теперь британская сторона должна будет сказать, что будет дальше. Премьер уже это анонсировала", - отметила политик.

Меркель также отметила, что в ЕС стараются минимизировать ущерб от Brexit, который будет в любом случае. Канцлер пояснила, что именно поэтому в Евросоюзе будут пытаться продолжать работать над упорядоченным выходом.

По ее словам, в Германии подготовились к разным сценариям, в том числе к выходу Великобритании без сделки. Пакет законов, который был принят в Берлине в этой связи, станет темой заседания Бундестага в четверг, отметила Меркель. Однако, в ЕС все же ждут новых предложений от главы британского правительства по Brexit.

Ранее мы сообщали о том, что план Терезы Мэй по выходу Великобритании из ЕС провалился.