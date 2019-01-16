В Евросоюзе ждут новых предложений от Мэй по Brexit [ Редактировать ]
В Евросоюзе ждут новых предложений от Терезы Мэй после того, как ее план по Brexit не поддержал британский парламент. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в эфире телеканал N-TV.
"Полагаем, что теперь британская сторона должна будет сказать, что будет дальше. Премьер уже это анонсировала", - отметила политик.
Меркель также отметила, что в ЕС стараются минимизировать ущерб от Brexit, который будет в любом случае. Канцлер пояснила, что именно поэтому в Евросоюзе будут пытаться продолжать работать над упорядоченным выходом.
По ее словам, в Германии подготовились к разным сценариям, в том числе к выходу Великобритании без сделки. Пакет законов, который был принят в Берлине в этой связи, станет темой заседания Бундестага в четверг, отметила Меркель. Однако, в ЕС все же ждут новых предложений от главы британского правительства по Brexit.
Ранее мы сообщали о том, что план Терезы Мэй по выходу Великобритании из ЕС провалился.
по теме
У Британії оприлюднили дату повторного Брекзиту
Що ближче дата голосування, то активніше країна готується до жорсткого сценарію виходу з ЄС - чи вдасться Терезі Мей здобути прихильність депутатів?
План Терезы Мэй по Brexit провалился
Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал сегодняшнее поражение Мэй "катастрофическим"
Парламент Британії не підтримав Угоду про вихід з ЄС
Найбільша поразка в історії британського уряду. Парламент не підтримав Угоду про вихід з ЄС, яку уклала прем'єр Тереза Мей з Брюсселем. Яка тепер доля брекзиту та чи втримається очільниця уряду на своїй посаді?
Тереза Мей закликала підтримати Брекзит
Тереза Мей звернулася до парламенту із закликом підтримати Брекзит
Brexit: у Британії відбудеться голосування щодо угоди
На грані фолу. Брекзит завис на волосині. Від завтрашнього голосування в парламенті - залежить, як розвиватимуться події далі і чи відбудеться вихід Британії з ЄС взагалі