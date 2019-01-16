Как узнать характер человека по его любимому кофе [ Редактировать ]
Кофе - это один из самых популярных напитков в Украине. У каждого из нас есть свои предпочтений в особенностях выбора и приготовления кофе, но, как оказалось, именно благодаря этому можно узнать интересную информацию о ваших привычках, чертах характера и специфики психологического типа, пишет "Сегодня".
Сладкий кофе
Исследователи утверждают: чем больше сахара или сливок в вашей чашке кофе, тем выше ваш социальный интеллект, тем лучше вы умеете устанавливать и поддерживать связи с окружающими вас людьми. Впрочем, возможно еще одно объяснение: сладкий вкус помогает снять стресс, и если в последнее время вы стали отдавать предпочтение напитку с сахаром, возможно, вы просто слишком много нервничаете.
Кофе с сиропами
Исследование, результаты которого были опубликованы в издании PsychCentral, утверждает: люди, любящие добавлять к своему кофе сиропы с разными вкусами или просто предпочитают ароматизированный кофе, более склонны к риску, чем любители более традиционного напитка. Участники эксперимента, которые предпочитали ароматизированный кофе, также демонстрировали более высокую готовность пробовать новое и принимать неожиданные решения.
Растворимый кофе
Если вы сознательно отдаете предпочтение растворимому кофе и пьете его даже тогда, когда у вас есть достаточно времени и сил, чтобы заварить себе чашечку натурального, будьте осторожны: некоторые исследователи связывают пристрастие к "быстрому" кофе с повышенной склонностью к прокрастинации.
Кофе без кофеина
Если вы предпочитаете кофе без кофеина, вы не только заботитесь о своем здоровье, но и предпочитаете все в своей жизни держать под контролем, утверждают авторы исследования, опубликованного в PsychCentral. Отличное качество, но, возможно, вам стоит научиться иногда расслабляться и отпускать ситуацию — это может быть очень приятно!
Черный кофе
Результаты исследования, проведенного в 2015 году специалистами Сагиоглу и Грайтмейером, подтвердили прямую связь между любовью к горьким вкусам и некоторыми антиобщественными чертами личности. Разумеется, вряд ли все любители черного-пречерного кофе по вечерам выходят на прогулку с ножом и подстерегают доверчивых прохожих, но некоторая склонность к чертам, связанным с темной стороной личности, им может быть свойственна.
Эспрессо
Если вы предпочитаете по‑настоящему насыщенный и яркий вкус кофе и отдаете предпочтение эспрессо, можно сказать, что вы демонстрируете очень яркую индивидуальность. Впрочем, некоторые любители эспрессо могут просто демонстрировать свое желание принадлежать к определенным социальным кругам и вести желаемый образ жизни. Так что задумайтесь: если в последнее время вы все чаще заказываете в кофейнях чашечку эспрессо, возможно, вам хочется от жизни чего-то большего.
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