В Винницкой области полиция расследует гибель трех женщин, которые предположительно, умерли в результате отравления угарным газом. Трагедия произошла в селе Махаринцы Козятинского района, передает НТН.

Днем одинокую пенсионерку пришли проведать две молодые соседки, чтобы помочь и узнать, как она себя чувствует. Спустя несколько часов трех женщин без признаков жизни обнаружила одна из дочерей погибших девушек. Ребенок начал волноваться после того, как ее мама долго не возвращалась домой.

Именно поэтому девочка решила пойти в квартиру 73-летней женщины, и проверить, что там происходит. Когда 6-летний ребенок зашел в дом, он увидел ужасающую картину: три женщины лежали на полу без сознания. ДЕвочка сразу побежала в амбулаторий. На место происшествия прибыла полиция и скорая помощь. К сожалению, женщин не удалось спасти. Полиция начала расследование по факту инцидента.

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