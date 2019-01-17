Специалисты из Национального Института Космических исследований (INPE) в Сан-Паулу засняли редкое небесное явление. Об этом пишет Newsyou.info.

На записи видно, как положительно заряженный ток сталкивается с отрицательно заряженным током на фоне облаков. Это соприкосновение выбросило в воздух сноп искр.

Чтобы сделать эту запись, ученые использовали камеру, способную делать 4000 кадров в секунду.

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