Уникальная молния попала на видео [ Редактировать ]
Специалисты из Национального Института Космических исследований (INPE) в Сан-Паулу засняли редкое небесное явление. Об этом пишет Newsyou.info.
На записи видно, как положительно заряженный ток сталкивается с отрицательно заряженным током на фоне облаков. Это соприкосновение выбросило в воздух сноп искр.
Чтобы сделать эту запись, ученые использовали камеру, способную делать 4000 кадров в секунду.
Ранее мы писали о том, что в Польше молния попала в самолет.
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