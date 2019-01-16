Звільнення українських моряків та ситуацію на Азові - обговорив Петро Порошенко з міністрами закордонних справ: Естонії, Литви та Польщі.

Дипломати наголосили - на Росію необхідно посилити міжнародний тиск, щоб вона припинила агресію в акваторії Азовського та Чорного морів.

Президент подякував міністрам за підтримку України, розповів про ситуацію на Донбасі та факти порушення Москвою Мінських домовленостей.