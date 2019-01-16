Приметы на 17 января: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
17 января православная церковь чтит память преподобного Феоктиста.
В Феоктистов день проводили святочные гадания. Считалось, что нечистая сила в свои владения возвращается, стараясь напоследок натворить больше бед.
В Феоктистов день по обычаю из деревни гнали черта. В черта рядился селянин, надевая шубу, вывернутую мехом наружу. Местные жители инсценировали драку и прогоняли его. На месте разборок разжигали костер, через который каждый пытался перепрыгнуть. Считалось, что это принесет человеку счастье и здоровье, поможет заручиться поддержкой высших сил.
Приметы 17 января
- Если на деревьях много снега, то год будет удачным для пчеловодов.
- Чистое небо и полная луна на Феоктистов день - к сильному половодью.
- Слабая тяга в печи - к сырой погоде, сильная - к морозу.
- Утром туман - к урожаю яровых.
- Безоблачное небо - к затяжным морозам.
- Человеку, собирающемуся в дальнюю дорогу, в воротник зашивали цветок чертополоха, чтобы нечистая сила с пути не свела, а человек с дурным глазом порчу не навел.
- Крик лисы, услышанный в этот день, сулит ненастную погоду.
- Алая заря - к ветреной погоде.
- Чтобы из дома ушли все злые силы, вводящие человека в грех и мешающие ему жить, 17 января необходимо взять икону и обойти с ней вокруг дома, читая молитву.
- В этот день можно узнать сбудется ваше желание или нет. Для этого нужно вечером выйти на улицу и посмотреть на звездное небо. Если ковш большой медведицы находится справа, то желание сбудется. Девушке увидеть справа млечный путь - к замужеству.
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