На передовій сьогодні багато поранених

На передовій сьогодні багато поранених. Десять наших бійців постраждали внаслідок обстрілу з протитанкового ракетного комплексу. Хлопці саме вивантажували їжу та воду на опорному пункті, коли бойовики завдали удару по машині, яка привезла припаси.

"В результаті обстрілу п'ять військослужбовців отримали поранення, двоє знаходяться в тяжкому стані, троє отримали поранення середній тяжкості, п'ять військослужбовців отримали травмування. На даний час військослужбовцям надана кваліфікована медична допомога з міських лікарень і залученням висококваліфікованих медичних працівників. Даний факт вчергове свідчить про недотримання россійсько-окупаціоними військами режиму припинення вогню та мінських домовленностей.", - говорить Руслан Татусь, командир 72-ої ОМБР .