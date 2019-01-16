В Днепре пассажир выпал из переполненной маршрутки (фото) [ Редактировать ]
В Днепре мужчина получил тяжелые травмы, после того, как выпал из переполненной маршрутки. Инцидент произошел на жилмассиве Приднепровск, пишет сайт dnepr24.com.ua.
По сообщению очевидцев, 24-летний парень ехал на работу в переполненной маршрутке. Во время движения кто-то из пассажиров нечаянно нажал на кнопку аварийного выхода, которая расположена над входом автомобиля. Молодой человек стоял ближе всех к двери и выпал.
Фото: соцсети
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульной полиции и бригада скорой помощи, после чего медики осмотрели парня. Затем потерпевшего с ушибами доставили в больницу. Жители отметили, что маршрутка, где произошел инцидент, находится в аварийном состоянии, а салон всегда грязный и переполнен.
Фото: соцсети
Это не первый подобный случай в транспорте. Ранее в Херсоне ребенок выпал из троллейбуса.
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