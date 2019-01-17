"Украинский выбор" выиграл суд и добился отмены моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта [ Редактировать ]
Львовский окружной административный суд 16 января 2018 года в полном объеме удовлетворил иск Общественного движения "Украинский выбор - Право народа", признал противоправным и недействительным решение Львовского областного совета VII созыва от 18 сентября 2018 года № 745 "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области" и в порядке обеспечения судебного иска приостановил действие решения Львовского облсовета.
Позже аналогичные иски в Львовский окружной административный суд подали двое граждан Украины - Сергей Иванов-Малявин и Роман Лихачов. Эти иски были объединены в единое производство.
Отстаивая конституционные права граждан, прежде всего русскоязычного населения, "Украинский выбор - Право народа" подчеркивал, что принятое Львовским облсоветом решение нарушает:
- статью 10 Конституции Украины, которой гарантируется «свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины»;
- статью 43 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" от 21 мая 1997 года № 280/97-ВР;
- статьи 4, 5 и 10 Закона Украины «О культуре» от 14 декабря 2010 года № 2778-VI;
- статью 1 Закона Украины «О национальных меньшинствах в Украине» от 25 июня 1992 года № 2494-XII;
- статьи 1, 2, 6 Закона Украины «О принципах предупреждения и противодействия дискриминации в Украине» от 6 сентября 2012 года № 5207-VI;
- Решение Конституционного суда Украины от 14 декабря 1999 года № 10-рп/99 по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины об официальном толковании положений статьи 10 Конституции Украины относительно применения государственного языка органами государственной власти, органами местного самоуправления и использования его в учебном процессе в учебных заведениях Украины (дело о применении украинского языка);
- Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств от 1 февраля 1995 года, ратифицированную Законом Украины от 9 декабря 1997 года;
- Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств от 5 ноября 1992 года, ратифицированную Законом Украины от 15 мая 2003 года.
Мы и дальше будем отстаивать права русскоязычного населения, добиваться отмены подобных антиконституционных решений политиков, одержимых русофобской истерией.
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