В Киеве водитель Lanos сбил насмерть пешехода (видео) [ Редактировать ]
В Деснянском районе Киева произошло ДТП со смертельным исходом - на улице Пуховской Lanos сбил мужчину.
Об этом сообщает "Информатор".
Daewoo Lanos двигался по улице Пуховской в сторону Троещинского рынка. По проезжей части шел мужчина, которого водитель увидел в последний момент, но было уже поздно. От полученных травм пешеход скончался до прибытия скорой помощи. На вид ему было около 55 лет.
По словам водителя Daewoo, этот участок дороги плохо освещен, часть фонарей не работает. Автомобиль остановился в 15 метрах от места наезда. На месте ДТП дежурил экипаж патрульной полиции, вызвана следственно-оперативная группа.
К сожалению, люди гибнут в ДТП каждый день. Ранее под Харьковом произошло смертельное ДТП.
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