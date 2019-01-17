Десятеро наших бійців постраждало внаслідок обстрілу з протитанкового ракетного комплексу. Це сталося на околиці Троїцького.

Військові саме вивантажували їжу та воду на опорному пункті, коли бойовики вдарили по автомобілю, який привіз харчі. Вісьмох поранених армійців шпиталізували. Їхньому життю нічого не загрожує.

"В результаті обстрілу п'ять військослужбовців отримали поранення, двоє знаходяться в тяжкому стані, троє отримали поранення середній тяжкості, п'ять військослужбовців отримали травмування. На даний час військослужбовцям надана кваліфікована медична допомога з міських лікарень і залученням висококваліфікованих медичних працівників. Даний факт вчергове свідчить про недотримання россійсько-окупаціоними військами режиму припинення вогню та Мінських домовленностей", - заявив Руслан Татусь, командир 72 окремої механізованої бригади.