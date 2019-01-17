Свою роботу призупинили два порти

Єгипет накрила пилова буря. Піском замітає столицю та кілька портових міст. У Каїрі на вулицях люди ходять у масках. Видимість на дорогах обмежена.

Через стихію вже затримали чимало авіарейсів на столичному летовищі. Свою роботу призупинили два порти.

Жителям радять перечекати негоду вдома. Чи є постраждалі від стихії - невідомо.