Тереза Мей залишається прем'єром Британії [ Редактировать ]
Тереза Мей залишається прем'єром Британії. Парламент країни відхилив вотум недовіри уряду, який висунув лідер опозиційної партії лейбористів Джеремі Корбін.
За уряд Мей віддали свої голоси 325 депутатів, "проти" - 306. Після такого результату голосування Корбін, закликав уряд "пообіцяти не допустити обвального брекзиту" без врегулювання відносин з ЄС.
"Уряд має раз і назавжди усунути перспективу катастрофи через вихід з Євросоюзу без угоди і весь хаос, який прийде внаслідок цього. Я закликаю прем'єр-міністра підтвердити просто зараз, що уряд не погодиться з таким договором про вихід з ЄС", - заявив Джеремі Корбін, лідер Лейбористської партії.
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