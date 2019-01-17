Тереза Мей залишається прем'єром Британії. Парламент країни відхилив вотум недовіри уряду, який висунув лідер опозиційної партії лейбористів Джеремі Корбін.

За уряд Мей віддали свої голоси 325 депутатів, "проти" - 306. Після такого результату голосування Корбін, закликав уряд "пообіцяти не допустити обвального брекзиту" без врегулювання відносин з ЄС.

"Уряд має раз і назавжди усунути перспективу катастрофи через вихід з Євросоюзу без угоди і весь хаос, який прийде внаслідок цього. Я закликаю прем'єр-міністра підтвердити просто зараз, що уряд не погодиться з таким договором про вихід з ЄС", - заявив Джеремі Корбін, лідер Лейбористської партії.