В Киеве автомобиль на скорости сбил военного (фото) [ Редактировать ]
16 января на дороге, которая соединяет Броварской проспект и село Зазимье, произошло ДТП. Renault на полном ходу сбил солдата ВСУ. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщает "Информатор".
Фото: "Информатор"
ДТП произошло около 21:30. По информации от патрульных, Renault двигался из Зазимья в сторону птицефабрики и на обочине сбил военного. От удара у автомобиля вырвало крыло и отлетело зеркало. Пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали медики. Почему мужчина находился в лесу и шел вдоль неосвещенной дороги - неизвестно. По одной из версий, он мог следовать из санатория-профилактория "Хвиля", который находится неподалеку.
Фото: "Информатор"
По предварительной информации от собственных источников, потерпевшему 33 года и он является военнослужащим ВСУ. Также у патрульных возникли сомнения, что водитель Renault после наезда остановился и не перемещал автомобиль. Общаться мужчина отказался, изначально отрицая, что именно он был за рулем. На месте работала следственно-оперативная группа, которая установит все детали происшествия.
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