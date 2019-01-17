16 января на дороге, которая соединяет Броварской проспект и село Зазимье, произошло ДТП. Renault на полном ходу сбил солдата ВСУ. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, сообщает "Информатор".

Фото: "Информатор"

ДТП произошло около 21:30. По информации от патрульных, Renault двигался из Зазимья в сторону птицефабрики и на обочине сбил военного. От удара у автомобиля вырвало крыло и отлетело зеркало. Пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали медики. Почему мужчина находился в лесу и шел вдоль неосвещенной дороги - неизвестно. По одной из версий, он мог следовать из санатория-профилактория "Хвиля", который находится неподалеку.

Фото: "Информатор"

По предварительной информации от собственных источников, потерпевшему 33 года и он является военнослужащим ВСУ. Также у патрульных возникли сомнения, что водитель Renault после наезда остановился и не перемещал автомобиль. Общаться мужчина отказался, изначально отрицая, что именно он был за рулем. На месте работала следственно-оперативная группа, которая установит все детали происшествия.

На днях под Харьковом произошло смертельное ДТП.